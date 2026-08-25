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Tafsir: An-Najm 53:37
An-Najm
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ٱلَّذِي
وَفَّىٰٓ
٣٧
Dan juga (dalam Kitab-kitab) Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya (segala yang diperintahkan kepadanya)?
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
[وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى } أي:
قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه