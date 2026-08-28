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Tafsir: An-Naba' 78:9
An-Naba'
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
Dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا }
أي: راحة لكم، وقطعا لأشغالكم، التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم،