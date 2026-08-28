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Tafsir: An-Naba' 78:7
An-Naba'
7
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
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Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادࣰا ٧﴾ تَثْبُت بِهَا الْأَرْض كَمَا تَثْبُت الْخِيَام بِالْأَوْتَادِ وَالِاسْتِفْهَام لِلتَّقْرِيرِ