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Tafsir: An-Naba' 78:5
An-Naba'
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
Sekali lagi jangan! (Janganlah mereka berselisihan!) Mereka akan mengetahui kelak (tentang apa yang akan menimpa mereka).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥)
] دیسان بۆ جهخت كردنه له ههڕهشه كردندا، واته: به دڵنیایی له داهاتوودا سهرهنجامی ئهم بهدرۆ زانین و كوفر كردنهیان ئهزانن.