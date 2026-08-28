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Tafsir: An-Naba' 78:3
An-Naba'
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
Yang mereka (ragu-ragu dan) berselisihan mengenainya.
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 78:2 hingga 78:3
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.