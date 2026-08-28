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Tafsir: An-Naba' 78:1
An-Naba'
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
Tentang apakah mereka bertanya-tanya?
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Lapisan
Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kuhusu kitu gani baadhi ya makafiri wa Kikureshi wanaulizana?