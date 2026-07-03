Nabiyow Yalla kinni Qhuraan kitab kol oobissem, mascassa Baxxaqqa kak itta Aayoota kaak tanih, is madqooqik inaytay elle yaduureeniih elle keltan Asli kinni, Aka Aayootay maqna как itta celtay maggo fooca-ley Aslih tan Aayoota fan gacsan waqdi, maqna как Baxxaqqa itta kaak tanih, lubbitte cakkik как daggawtaah как Biyaakitta marah tu-gactek, toysa usun maqna itta как celta Aayoota kaak kataatan fitnâ guranah Sinam cakkik makaanaah maqna как Sinnih eile faxan gurral yafdigeenim edde gurrusak, tama Aayootak maqna Yallak-sa taaxigem matan, ixxigal diggi itta mixigwa (ixxiga-le mara kinnuk) Ama Qhuraan Nummasneh usuk inkih Ni-Rabbih xaquk kay farmoyta Mucammad Arrabat yemeete iyyan, Qhuraanal taniimil kas-kassoowa mari mayan, Qaafiyatah yan kas-le mara Akke waytek.