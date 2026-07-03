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003

3. Surah Ali-'Imran

Keluarga Imran

Baca dan dengarkan Surah Ali-'Imran dengan terjemahan, tafsir, bacaan audio, makna perkataan demi perkataan, dan transliterasi. Di terjemahkan oleh Abdul-Hamid Haidar & Kanhi Muhammad.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
അലിഫ് ലാം മീം.
Tafsir
Pelajaran
Renungan