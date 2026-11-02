Terjemahan
Terokai terjemahan Al-Quran mengikut bahasa dan penterjemah.
Afar1 terjemahan
Albanian2 terjemahan
Amazigh1 terjemahan
Amharic2 terjemahan
Arabic1 terjemahan
Asante1 terjemahan
Assamese1 terjemahan
Azeri2 terjemahan
Bambara2 terjemahan
Bengali4 terjemahan
Bosnian3 terjemahan
Bulgarian1 terjemahan
Central khmer2 terjemahan
Chechen1 terjemahan
Chinese3 terjemahan
Croatian1 terjemahan
Czech1 terjemahan
Dari1 terjemahan
Divehi2 terjemahan
Dutch3 terjemahan
English9 terjemahan
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 terjemahan
Finnish1 terjemahan
French3 terjemahan
Fulah1 terjemahan
Ganda1 terjemahan
German2 terjemahan
Gujarati1 terjemahan
Hausa1 terjemahan
Hebrew1 terjemahan
Hindi1 terjemahan
Indonesian3 terjemahan
Italian1 terjemahan
Japanese2 terjemahan
Kannada2 terjemahan
Kazakh2 terjemahan
Kinyarwanda1 terjemahan
Korean2 terjemahan
Kurdish2 terjemahan
Kyrgyz, kirghiz1 terjemahan
Lingala1 terjemahan
Lithuanian1 terjemahan
Macedonian1 terjemahan
Malay1 terjemahan
Malayalam3 terjemahan
Maranao1 terjemahan
Marathi1 terjemahan
Moore1 terjemahan
Nepali1 terjemahan
Norwegian1 terjemahan
Oromo1 terjemahan
Pashto2 terjemahan
Persian2 terjemahan
Polish1 terjemahan
Portuguese2 terjemahan
Punjabi1 terjemahan
Romanian3 terjemahan
Rundi1 terjemahan
Russian3 terjemahan
Serbian1 terjemahan
Sindhi1 terjemahan
Sinhala, sinhalese1 terjemahan
Somali2 terjemahan
Spanish3 terjemahan
Swahili2 terjemahan
Swedish1 terjemahan
Tagalog1 terjemahan
Tajik3 terjemahan
Tamil3 terjemahan
Tatar1 terjemahan
Telugu1 terjemahan
Thai2 terjemahan
Turkish5 terjemahan
Uighur, uyghur1 terjemahan
Ukrainian1 terjemahan
Urdu8 terjemahan
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 terjemahan
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com