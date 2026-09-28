Al-Sa'di Tafsir: Al-Waaqi'ah Ayah 92

Если умирающий окажется одним из тех, кто выполнял обязательные предписания религии и избегал совершения грехов, но время от времени делал упущения, которые, тем не менее, не разрушили его веры и приверженности к единобожию, то ему скажут: «Мир тебе! Ты избавлен от несчастий, мучений и наказания, потому что оказался в числе тех, кто на правой стороне». Альтернативный перевод этих слов гласит: «Мир тебе от тех, кто на правой стороне!» Тебя приветствуют твои братья, которые вместе с тобой оказались на правой стороне. Сегодня ты присоединяешься к ним и встретишься с ними.