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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waaqi'ah Ayah 61
Al-Waaqi'ah
61
56:61
على ان نبدل امثالكم وننشيكم في ما لا تعلمون ٦١
عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦١
عَلَىٰٓ
ﱶ
أَن
ﱷ
نُّبَدِّلَ
ﱸ
أَمۡثَٰلَكُمۡ
ﱹ
وَنُنشِئَكُمۡ
ﱺ
فِي
ﱻ
مَا
ﱼ
لَا
ﱽ
تَعۡلَمُونَ
ﱾ
٦١
ﱿ
(Bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu), dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya.
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