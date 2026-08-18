Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:9
Al-Qasas
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
ٱمۡرَأَتُ
فِرۡعَوۡنَ
قُرَّتُ
عَيۡنٖ
لِّي
وَلَكَۖ
لَا
تَقۡتُلُوهُ
عَسَىٰٓ
أَن
يَنفَعَنَآ
أَوۡ
نَتَّخِذَهُۥ
وَلَدٗا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٩
Dan (ketika melihat kanak-kanak itu) berkatalah isteri Firaun: "(Semoga ia menjadi) cahaya mata bagiku dan bagimu; janganlah kamu membunuhnya; mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak". Padahal mereka tidak menyedari (kesudahannya).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئاسياى خێزانى فيرعهون نايهلێت موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بكوژن} [
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ
] فیرعهون كه بینى ویستى بیكوژێت، خێزانهكهی فیرعهون كه ناوی (ئاسیای كچی موزاحیم) بوو وتی: ئهی فیرعهون ئهو منداڵه مهكوژه چونكه ئهمه له وڵاتێكى ترهوه ئاو هێناوێتى و زیانى بۆت نابێت و ئهبێته هۆی ئهوهی كه ههردووكمان چاومانى پێ ڕۆشنا بێت له داهاتوودا، (فیرعهون وتى: بۆ تۆ بهڵێ، بهڵام بۆ من نهخێر، ههروایش دهرچوو) [
لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا
] (ئاسیا) وتى: مهیكوژن بهڵكو سوودمان پێ بگهیهنێ، كه دواتر سوودی به ئاسیا گهیاند كه ئیمانی پێی هێنا وه بههۆیهوه چووه بهههشتهوه [
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
] یان بیكهین به كوڕی خۆمان لهبهر ئهوهی خۆیان مناڵیان نهئهبوو [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهئهكرد كه تیاچوونی فیرعهون لهسهر دهستی ئهم منداڵه ئهبێت.