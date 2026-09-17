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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 87
Al-Qasas
87
28:87
ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ٨٧
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٧
وَلَا
ﱧ
يَصُدُّنَّكَ
ﱨ
عَنۡ
ﱩ
ءَايَٰتِ
ﱪ
ٱللَّهِ
ﱫ
بَعۡدَ
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
أُنزِلَتۡ
ﱮ
إِلَيۡكَۖ
ﱯﱰ
وَٱدۡعُ
ﱱ
إِلَىٰ
ﱲ
رَبِّكَۖ
ﱳﱴ
وَلَا
ﱵ
تَكُونَنَّ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﱸ
٨٧
ﱹ
Dan janganlah mereka (yang ingkar) dapat menghalangmu (daripada menyampaikan dan beramal dengan) ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu; dan serulah manusia kepada (ugama) Tuhanmu; dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik.
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