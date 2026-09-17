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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 81
Al-Qasas
81
28:81
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٨١
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍۢ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ٨١
فَخَسَفۡنَا
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
وَبِدَارِهِ
ﲊ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
لَهُۥ
ﲎ
مِن
ﲏ
فِئَةٖ
ﲐ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
وَمَا
ﲕ
كَانَ
ﲖ
مِنَ
ﲗ
ٱلۡمُنتَصِرِينَ
ﲘ
٨١
ﲙ
Lalu Kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah" dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri.
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