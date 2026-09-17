Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 80
Al-Qasas
80
28:80
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ٨٠
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ٨٠
وَقَالَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
أُوتُواْ
ﱸ
ٱلۡعِلۡمَ
ﱹ
وَيۡلَكُمۡ
ﱺ
ثَوَابُ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
خَيۡرٞ
ﱽ
لِّمَنۡ
ﱾ
ءَامَنَ
ﱿ
وَعَمِلَ
ﲀ
صَٰلِحٗاۚ
ﲁﲂ
وَلَا
ﲃ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﲆ
٨٠
ﲇ
Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu (di antara mereka): "Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh; dan tidak akan dapat menerima (pahala yang demikian) itu melainkan orang-orang yang sabar".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.