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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 79
Al-Qasas
79
28:79
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم ٧٩
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٧٩
فَخَرَجَ
ﱠ
عَلَىٰ
ﱡ
قَوۡمِهِۦ
ﱢ
فِي
ﱣ
زِينَتِهِۦۖ
ﱤﱥ
قَالَ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
يُرِيدُونَ
ﱨ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱩ
ٱلدُّنۡيَا
ﱪ
يَٰلَيۡتَ
ﱫ
لَنَا
ﱬ
مِثۡلَ
ﱭ
مَآ
ﱮ
أُوتِيَ
ﱯ
قَٰرُونُ
ﱰ
إِنَّهُۥ
ﱱ
لَذُو
ﱲ
حَظٍّ
ﱳ
عَظِيمٖ
ﱴ
٧٩
ﱵ
Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. (Pada saat itu) berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia: "Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun! Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik".
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