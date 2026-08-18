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Tafsir: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
أَلۡقِ
عَصَاكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهَا
تَهۡتَزُّ
كَأَنَّهَا
جَآنّٞ
وَلَّىٰ
مُدۡبِرٗا
وَلَمۡ
يُعَقِّبۡۚ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَقۡبِلۡ
وَلَا
تَخَفۡۖ
إِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡأٓمِنِينَ
٣١
"Dan (sekarang) campakkanlah tongkatmu". (Ia pun mencampaknya), maka apabila ia melihat tongkatnya itu (menjadi seekor ular besar) bergerak cepat tangkas, seolah-olah seekor ular kecil, berpalinglah ia melarikan diri dan tidak menoleh lagi. (Lalu ia diseru): "Wahai Musa, datanglah kemari dan janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau dari orang-orang yang beroleh aman.
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{گۆچانهكهى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهبێت به مار!} [
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
] وه ئهو گۆچانهی بهدهستتهوهیه فڕێی بده تا موعجیزهیهكت نیشان بدهم كه فڕێی دا بوو به مارێكی زۆر گهوره [
فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
] كاتێك بینى ئهو ماره ئهجوولایهوه زۆر بهخێرایی وه زۆر گهوره بوو وهكو جنی، ئهگهیشت به ههر تاوێرو بهردێكى گهوره قوتى دهدا [
وَلَّى مُدْبِرًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی بینی یهكسهر ڕایكردو پشتی ههڵكردو ڕۆی [
وَلَمْ يُعَقِّبْ
] وه ئاوڕی نهدایهو نهگهڕایهوه له ترسا [
يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- وهره بگهڕێرهوهو مهترسێ [
إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١)
] تۆ ئهمینی و هیچ زیانێك به تۆ ناگات.