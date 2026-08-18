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Tafsir: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَآ
أَنۡعَمۡتَ
عَلَيَّ
فَلَنۡ
أَكُونَ
ظَهِيرٗا
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
١٧
Ia merayu lagi: "Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku, (peliharalah daku) supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah".
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: ئهی پهروهردگار بههۆی ئهو نیعمهته زۆرانهی كه بهسهرمدا ڕژاندووته له پێغهمبهرایهتی و زانست و لێخۆشبوون [
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٧)
] لهمهودوا نابم به یارمهتیدهری تاوانباران.