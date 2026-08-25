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Tafsir: Al-Qamar 54:9
Al-Qamar
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
۞ كَذَّبَتۡ
قَبۡلَهُمۡ
قَوۡمُ
نُوحٖ
فَكَذَّبُواْ
عَبۡدَنَا
وَقَالُواْ
مَجۡنُونٞ
وَٱزۡدُجِرَ
٩
Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan (Rasulnya); iaitu mereka mendustakan hamba Kami (Nabi Nuh) serta mereka menuduhnya dengan berkata: Dia seorang gila dan dia telah diancam (dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama).
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Tafseer Jalalayn
﴿كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ﴾ قبل قريش ﴿قَوۡمُ نُوحࣲ﴾ تأنيث الفعل لِمَعْنَى قَوْم ﴿فَكَذَّبُوا۟ عَبۡدَنَا﴾ نُوحًا ﴿وَقَالُوا۟ مَجۡنُونࣱ وَٱزۡدُجِرَ ٩﴾ انْتَهَرُوهُ بِالسَّبِّ وَغَيْره