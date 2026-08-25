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Tafsir: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
أَبۡصَٰرُهُمۡ
يَخۡرُجُونَ
مِنَ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
كَأَنَّهُمۡ
جَرَادٞ
مُّنتَشِرٞ
٧
(Pada saat itu) masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰشِعًا﴾ أَيْ ذَلِيلًا وَفِي قِرَاءَة {خُشَّعًا} بِضَمِّ الْخَاء وَفَتْح الشِّين مُشَدَّدَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ حَال مِنْ الْفَاعِل ﴿یَخۡرُجُونَ﴾ أَيْ النَّاس ﴿مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ﴾ الْقُبُور ﴿كَأَنَّهُمۡ جَرَادࣱ مُّنتَشِرࣱ ٧﴾ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَذْهَبُونَ مِنْ الْخَوْف وَالْحِيرَة وَالْجُمْلَة حَال مِنْ فَاعِل يَخْرُجُونَ وكذا قوله