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Tafsir: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٩
Lalu (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!
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Tafsir Ibn Kathir
فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ