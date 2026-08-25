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Tafsir: Al-Qamar 54:35
Al-Qamar
35
54:35
نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
نِّعْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ٣٥
نِّعۡمَةٗ
مِّنۡ
عِندِنَاۚ
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
مَن
شَكَرَ
٣٥
Sebagai limpah kurnia dari Kami. Demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥)
] ئەمیش نیعمەتێك بوو ڕژاندمان بەسەر (لوط) صلى الله علیه وسلم و كچەكانى كە شوێنی كەوتبوون، وە بەم شێوازە پاداشتی هەر كەسێك ئەدەینەوە كە شوكرانەبژێری نیعمەتەكانی خوای گەورە بكات .