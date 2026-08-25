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Tafsir: Al-Qamar 54:30
Al-Qamar
30
54:30
فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٠
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٠
Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي.