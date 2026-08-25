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Tafsir: Al-Qamar 54:21
Al-Qamar
21
54:21
فكيف كان عذابي ونذر ٢١
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٢١
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٢١
Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (٢٠)
] خەڵكی هەڵئەكۆڵی لە ماڵەكانیان و دەری ئەكردن و هەڵی ئەدانە ئاسماندا تا لە چاو دیار نامان پاشان بەری ئەدانەوە سەر زەوى و سەری لێ ئەكردنەوەو دەبوونە لاشەى بێ سەر وەكو قەدی دار خورمایان لێهات كە هەڵكەنرا بێت و لە زەویدا كەوتبێ .