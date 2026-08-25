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Tafsir: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ٱلنَّاسَ
كَأَنَّهُمۡ
أَعۡجَازُ
نَخۡلٖ
مُّنقَعِرٖ
٢٠
Yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.
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Rebar Kurdish Tafsir
لەناوبردنى قەومى هود پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم [
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (١٩)
] ئێمە بایەكی زۆر ساردی سەخت و دەنگێكی زۆر گەورەمان بۆ ناردن لە ڕۆژێكی زۆر خراپ سەبارەت بەوان، وە ئەو خراپی و سزایە بەردەوام بوو لەسەریان تا لەناوی بردن .