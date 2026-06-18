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Al-Qalam
38
68:38
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
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Bahawa di dalam Kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih?
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Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( إن لكم فيه )
في ذلك الكتاب
( لما تخيرون )
تختارون وتشتهون .