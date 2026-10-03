Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: Al-Mutaffifiin Ayah 6

[ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) ] ڕۆژی قیامهت ڕۆژێكه كه خهڵكی ههموویان ڕائهوهستێنرێن لهبهر دهستی پهروهردگاری ههموو جیهاندا به پێی پهتی و به ڕووتی و به خهتهنه نهكراوی، له ههڵوێست و دیمهنێكی زۆر قورس و سهختدا كه خۆر نزیك بۆتهوه به ئهندازهی تهنها میلێك، وه خهڵكى به گوێرهی تاوانی خۆیان عهرهق ئهكهن و له عهرهقی خۆیان نوقم ئهبن و غهرق ئهبن، ههیه عهرهقهكهی ئهگاته لای گوێی، وه ههیه دایئهپۆشێ، وه ههیه خوارترو ههیه سهرووتر به گوێرهی تاوانی خۆیان، واته: لهو ڕۆژه بترسێن كه خوای گهوره لێپرسینهوهیان لهگهڵدا ئهكات كه ڕۆژی قیامهت ئهندازهی ههر ڕۆژێكی به پهنجا ههزار ساڵ تێئهپهڕێ لهسهر خهڵكی و ڕۆژێكی یهكجار سهخته پهنا بهخوای گهوره.