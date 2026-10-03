Al-Sa'di Tafsir: Al-Mutaffifiin Ayah 32

После упоминания о воздаянии грешникам и праведникам Всевышний Аллах подчеркнул великую разницу между ними. Он сообщил, что в этом мире грешники презрительно насмехались, глумились и издевались над правоверными. При этом они оставались спокойными, и страх перед Аллахом не проникал в их души. По утрам и вечерам, когда они возвращались к своим семьям, они осмеивали мусульман, получая от этого удовольствие. Воистину, это было величайшим обольщением! Несмотря на свои скверные деяния, они чувствовали себя в этом мире в безопасности, словно на них низошли Писание и завет с Аллахом, подтверждающие, что они во что бы то ни стало обретут счастье. Они считали, что следуют прямым путем и что верующие впали в заблуждение. Они измыслили на Аллаха ложь и дерзнули судить о Нем так, как им вздумается, не имея достаточно знаний об этом.