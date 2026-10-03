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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifiin Ayah 31
Al-Mutaffifiin
31
83:31
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ٣١
وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ٣١
وَإِذَا
ﳖ
ٱنقَلَبُوٓاْ
ﳗ
إِلَىٰٓ
ﳘ
أَهۡلِهِمُ
ﳙ
ٱنقَلَبُواْ
ﳚ
فَكِهِينَ
ﳛ
٣١
ﳜ
Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira;
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