Tafsir al-Tabari Tafsir: Al-Mutaffifiin Ayah 24

وقوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) يقول: يُسقى هؤلاء الأبرار من خمر صرف لا غشّ فيها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) قال: من الخمر. حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) يعني بالرحيق: الخمر. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) قال: خمر. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: الرحيق: الخمر. حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( رَحِيقٍ ) قال: هو الخمر. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) يقول: الخمر. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) الرحيق المختوم: الخمر، قال حسان: يَسْـقُونَ مَـنْ وَرَدَ الـبَرِيصَ عَلَيْهِـمُ بَــرَدَى يُصَفَّـقُ بـالرَّحِيقِ السَّلْسَـلِ (7) حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) قال: هو الخمر. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله قال: الرحيق: الخمر. ------------------ الهوامش : (7) البيت لحسان بن ثابت يمدح أولاد جفنة ملوك الشام ( اللسان : صفق ) قال : صفق الشراب : مزجه ، فهو مصفق ، وصفقه وصفقه ( الثانية بتشديد الفاء ) وأصفقه : حوله من إناء إلى إناء ليصفو ، قال حسان : " يسقون من ورد ... " البيت . واستشهد المؤلف بالبيت عند قوله تعالى : { يسقون من رحيق مختوم } وقال : إن الرحيق المختوم الخمر . ا هـ . وفي رواية عن مجاهد أنها الخمر العتيقة البيضاء الصافية . ومنه قول حسان ... " إلخ . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 185 ) الرحيق : الذي ليس فيه غش . والبيت في ديوان حسان طبعة ليدن (1910 ص 17 ) .