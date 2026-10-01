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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifiin Ayah 14
Al-Mutaffifiin
14
83:14
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ١٤
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٤
كـَلَّاۖ
ﱲﱳ
بَلۡۜ
ﱴﱵ
رَانَ
ﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
قُلُوبِهِم
ﱸ
مَّا
ﱹ
كَانُواْ
ﱺ
يَكۡسِبُونَ
ﱻ
١٤
ﱼ
Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan.
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