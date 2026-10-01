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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifiin Ayah 12
Al-Mutaffifiin
12
83:12
وما يكذب به الا كل معتد اثيم ١٢
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢
وَمَا
ﱢ
يُكَذِّبُ
ﱣ
بِهِۦٓ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
كُلُّ
ﱦ
مُعۡتَدٍ
ﱧ
أَثِيمٍ
ﱨ
١٢
ﱩ
Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran), lagi amat derhaka!
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