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Tafsir: Al-Mursalaat 77:6
Al-Mursalaat
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
أَوۡ
نُذۡرًا
٦
Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; -
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[
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦)
] ئهو وهحییه لهلایهن خوای گهورهوه ئههێنن تا خهڵكى عوزریان نهمێنێت، وه ئینزارو ئاگاداركردنهوهیشه له سزای خوای گهوره ئهگهر ئیمان نههێنن.