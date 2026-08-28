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Tafsir: Al-Mursalaat 77:50
Al-Mursalaat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?
Tafsir
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Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فبأي حديث بعده"
بعد القرآن،
"يؤمنون"
، إذا لم يؤمنوا به.