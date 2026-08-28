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Tafsir: Al-Mursalaat 77:48
Al-Mursalaat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): "Taatlah dan kerjakanlah sembahyang", mereka enggan mengerjakannya.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)
] وه كاتێك پێیان بووترایه نوێژ بكهن و ڕكوع بهرن لهگهڵ نوێژخوێنانداو نوێژی جهماعهت بكهن ئهوان نهئهڕۆیشتن، یاخود وتراوه: له ڕۆژی قیامهت كه بانگ ئهكرێن بۆ ئهوهی سوجده بهرن مونافیقان پشتیان ناچهمێتهوه.