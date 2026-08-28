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Tafsir: Al-Mursalaat 77:47
Al-Mursalaat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧)
] ههڕهشهی سهخت و سزای قورس لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه باوهڕیان به ڕۆژی دوایی و زیندوو بوونهوه نهبووه.