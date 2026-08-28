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Tafsir: Al-Mursalaat 77:43
Al-Mursalaat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan."
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Qiraat
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)
] پێیان ئهووترێ بخۆن و بخۆنهوه نۆشی گیانتان بێ ئهمه بههۆی ئهو كردهوه چاكانهیه كه له دونیادا ئهنجامتاندا.