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Tafsir: Al-Mursalaat 77:37
Al-Mursalaat
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٧
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Maangamivu na adhabu kali kwa wenye kuikanusha siku hii na yaliyomo ndani yake.