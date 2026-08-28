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Tafsir: Al-Mursalaat 77:36
Al-Mursalaat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
يُؤۡذَنُ
لَهُمۡ
فَيَعۡتَذِرُونَ
٣٦
Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
wala hawatapewa idhini ya kusema wakatoa nyudhuru, kwa kuwa hawatakuwa na udhuru wowote.