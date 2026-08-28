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Tafsir: Al-Mursalaat 77:34
Al-Mursalaat
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٤
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ و سزای خوای گهوره لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه باوهڕیان به ڕۆژی دوایی نیه.