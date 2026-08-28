Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Mursalaat 77:34
Al-Mursalaat
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٤
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ تَكْرِيرٌ لِقَصْدِ تَهْدِيدِ المُشْرِكِينَ الأحْياءِ والقَوْلُ فِيهِ كالقَوْلِ في نَظِيرِهِ الواقِعِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ.