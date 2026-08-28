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Tafsir: Al-Mursalaat 77:33
Al-Mursalaat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
جِمَٰلَتٞ
صُفۡرٞ
٣٣
"(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning".
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.