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Tafsir: Al-Mursalaat 77:32
Al-Mursalaat
32
77:32
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
تَرۡمِي
بِشَرَرٖ
كَٱلۡقَصۡرِ
٣٢
"Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
والشرر : واحده شررَه ، وهى القطعة التى تتطاير من النار لشدة اشتعالها .والقصر : البناء العالى المرتفع . وقيل : هو الغليظ من الشجر . أو هو قطع من الخشب ، يجمعها الجامعون للاستدفاء بها من البرد .