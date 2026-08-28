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Tafsir: Al-Mursalaat 77:28
Al-Mursalaat
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٨)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه باوهڕیان به زیندوو بوونهوهو ڕۆژی دوایی نیه.