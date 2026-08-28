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Tafsir: Al-Mursalaat 77:23
Al-Mursalaat
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.