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Tafsir: Al-Mursalaat 77:19
Al-Mursalaat
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٩
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।