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Tafsir: Al-Mursalaat 77:16
Al-Mursalaat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
نُهۡلِكِ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦
Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦)
] ئایا ئێمه ئوممهته كافرهكانى پێشومان لهناونهبرد له كاتی ئادهمهوه تا پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی كافر بووبێ ههموومان لهناو بردون.