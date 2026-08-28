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Tafsir: Al-Mursalaat 77:15
Al-Mursalaat
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!
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Qiraat
Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال:
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
أي: يا حسرتهم، وشدة عذابهم، وسوء منقلبهم، أخبرهم الله، وأقسم لهم، فلم يصدقوه، فاستحقوا العقوبة البليغة.