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Tafsir: Al-Mursalaat 77:13
Al-Mursalaat
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wameahirishiwa Siku ya hukumu na uamuzi baina ya viumbe.