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Tafsir: Al-Mursalaat 77:12
Al-Mursalaat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
(Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?
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العربية
Al-Qurtubi
أي أخرت , وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو استفهام على التعظيم .